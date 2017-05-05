Происшествия
Кузбасс

В центре Кемерова на девушку упала часть фасада

Пострадавшую увезли в одну из городских больниц с открытым переломом ноги.

В пятницу, 5 мая, в центре Кемерова около 14:00 на проспекте Кузнецком на девушку упала часть фасада. Прохожие вызвали скорую, пострадавшую увезли в одну из городских больниц с открытым переломом ноги.

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«Мы мимо проходили, увидели уже последствия, поспешили на помощь. Пока ждали скорую, девушка потеряла много крови», — рассказала Сибдепо очевидица происшествия.

По словам источника в скорой помощи, девушка получила многочисленные травмы.

«У девушки открытый перелом голени, повреждение крупных сосудов голени, перелом костей стопы. Это то, что можно сказать без снимков. Её доставили в дежурную травматологию», — рассказал онлайн-журналу собеседник.

Осведомлённый источник в городской службе спасения подтвердил онлайн-журналу факт происшествия. По его словам, происшествие случилось возле дома №86. Других пострадавших в результате ЧП нет. Сейчас на месте обрушения части фасада работают различные экстренные службы. Территория оцеплена специальными лентами.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: http://vk.com / «Инцидент Кемерово».

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