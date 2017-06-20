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Burger King в центре Кемерова планируют открыть через два месяца

В центре Кемерова откроют Burger King

Специалисты уже приступили к отделочным работам в помещении площадью примерно в 250 квадратных метров.

В центре Кемерова на проспекте Ленина, 35  откроют ресторан быстрого питания Burger King. Вакансии о приёме на работу в заведение, которое будет располагаться в одном из торгово-развлекательных комплексов города, уже появились в Сети.

«Открытие ресторана планируется не раньше, чем через два месяца, — сообщили Сибдепо в ТРК «Зимняя вишня». — Сейчас специалисты приступают к отделочным работам, скоро повесят рекламный баннер. Заведение будет располагаться на первом этаже, слева от центрального входа. Объект общепита займёт помещение примерно в 250 квадратных метров».

Burger King Corporation — американская компания, владелец сети ресторанов быстрого питания Burger King. Основана в 1954 году, работает через систему франчайзинга, специализируется на гамбургерах. В России первый ресторан сети открылся 20 января 2010 года.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: https://pixabay.com/

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