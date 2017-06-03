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Кузбасс

В центре Кемерова столкнулись трамвай и Lada

Водитель «легковушки» не пропустил общественный транспорт при повороте.

Днём 3 июня в центре Кемерова на проспекте Ленина произошло ДТП с участием трамвая, следующего по маршруту №1, и автомобиля Lada.

«Легковой автомобиль не пропустил трамвай при повороте налево, — рассказал Сибдепо представитель пресс-службы КЭТК Максим Гончаренко. — В результате транспортные средства столкнулись. Предварительно, из людей никто не пострадал. Lada причинён больший ущерб, чем трамваю».

Судя по фотографиям от очевидцев, после аварии на месте происшествия собиралась трамвайная пробка. Однако, по словам собеседника издания, серьёзных проблем с движением не возникло. Сейчас транспорт работает в обычном режиме.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: vk.com / Регион-42 Кемерово.

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