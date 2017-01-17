В центре Кемерова впервые обустроили крещенскую купель

В центре столицы Кузбасса впервые сделали крещенскую купель. Она находится недалеко от храма Воскресения Христова в ЖК «Кемерово-Сити».

«Такой подарок преподнесла горожанам компания «СДС-Строй». Купель образована на месте заброшенного родника. Во время возведения многоэтажек строители занялись его восстановлением и отделали чашу купели лиственницей – прочным, долговечным материалом, который не боится сырости», — сообщили в пресс-службе обладминистрации.

В пресс-службе кемеровской администрации отметили, что всего в областном центре обустроят четыре купели. Три оставшиеся оборудуют на Красном озере, у часовни Святой Блаженной Ксении Петербужской и в зоне отдыха «Чайка» на Томи. Первая будет работать 19 января с 12:00 до 24:00, вторая – с 22:00 18 января до 24:00 19 января, третья – с 22:00 18 января до 24:00 19 января.

В целом по Кузбассу к Крещению откроют 51 купель.