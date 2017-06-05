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Кузбасс
В центре Прокопьевска на парковке сгорел автомобиль

В центре Прокопьевска на парковке сгорел автомобиль

ЧП произошло днём 5 июня 2017 года.

В понедельник, 5 июня, в центре Прокопьевска по проспекту Шахтёров на парковке возле магазина «Эврика» загорелся ВАЗ-2112. Рядом с горевшим автомобилем стояла ещё одна машина, которую очевидцы вручную откатили подальше.

«Сигнал о возгорании поступил в 13:06. На момент прибытия пожарных, автомобиль горел открытым пламенем. Спасатели практически сразу потушили пламя», — рассказали Сибдепо в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Кемеровской области.

По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность в электрооборудовании транспортного средства. По словам очевидцев, во время происшествия никто не пострадал.

Текст: Елена Семёнова.
Видео: http://vk.com / «Прокопьевск.ру».
Фото: http://vk.com / «Прокопьевск.ру».

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