В турнире по кикбоксингу в Нью-Йорке Кузбасс представит Алексей Ульянов

В пятницу, 14 июля, в Нью-Йорке состоится бойцовское шоу по правилам К-1 Glory 43, где выступит спортсмен из Прокопьевска Алексей Ульянов. Об этом сообщается в официальной группе спортсмена в соцсети «ВКонтакте».

В полуфинале спортивного мероприятия спортсмен Алексей Ульянов встретится с бойцом из Грузии Гигой Чикадзе. Соперник прокопчанина уже провёл семь боёв Glory, в пяти из которых одержал победу над противником.

Алексей Ульянов недавно тоже подписал контракт с Glory. Он уже успел провести бой против тайского спортсмена, но одержать победу не смогу. Спортсмен из прокопьевска является мастером спорта России Международного класса.