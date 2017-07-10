Спорт
Кузбасс
В турнире по кикбоксингу в Нью-Йорке Кузбасс представит Алексей Ульянов

В турнире по кикбоксингу в Нью-Йорке Кузбасс представит Алексей Ульянов

Престижное бойцовское шоу по правилам К-1 Glory 43 пройдёт 14 июля.

В пятницу, 14 июля, в Нью-Йорке состоится бойцовское шоу по правилам К-1 Glory 43, где выступит спортсмен из Прокопьевска Алексей Ульянов. Об этом сообщается в официальной группе спортсмена в соцсети «ВКонтакте».

В полуфинале спортивного мероприятия спортсмен Алексей Ульянов встретится с бойцом из Грузии Гигой Чикадзе. Соперник прокопчанина уже провёл семь боёв Glory, в пяти из которых одержал победу над противником.

Алексей Ульянов недавно тоже подписал контракт с Glory. Он уже успел провести бой против тайского спортсмена, но одержать победу не смогу. Спортсмен из прокопьевска является мастером спорта России Международного класса.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://vk.com / «Алексей «Мексиканец» Ульянов», Алексей Ульянов.

Комментарии

Рекомендуем

Спецпроекты

Фотоконкурс «Твоё лето на Сибдепо»

За ваши невероятные летние приключения Сибдепо подарит вам iPhone 7, велосипед или гироскутер
Тест

Научная непогода: что вы знаете о капризах стихии?

Проверьте свои знания в викторине о разрушительных силах природы
Кинопрокат

«Человек-паук: возвращение домой» — рецензия на фильм

Насколько перспективен самый молодой Человек-паук в истории?
Автодепо

Слоупок или гуру ПДД: тест на знание новых правил перевозки детей

Проверь, как ты знаешь обновлённые правила перевозки детей

Сегодня в Кемерове

Популярное