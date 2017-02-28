В Тяжинском районе в ДТП с участием КамАЗа и ВАЗа пострадали три человека

Авария случилась из-за того, что водитель КамАЗа не уступил дорогу легковому авто.

27 февраля ВАЗ и КамАЗ не поделили дорогу в Тяжинском районе. В ДТП на трассе пострадали три человека, рассказали Сибдепо в областной Госавтоинспекции.

«Предварительно, при повороте на перекрестке 23-летний водитель КамАЗа не уступил дорогу ВАЗу и столкнулся с ним», — сообщила изданию сотрудник отдела пропаганды ГИБДД Кузбасса Маргарита Рахвалова.

Травмы получили три пассажира легкового авто: 19-летний молодой человек, 38-летняя женщина и 37-летний мужчина. Оба водителя отделались испугом.

По факту происшествия проводится проверка. Госавтоинспекция просит автомобилистов отказаться от резких маневров, превышения скорости, несоблюдения безопасных дистанции и бокового интервала.