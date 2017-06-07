Авто
Россия и Мир

В Великобритании на аукционе выставят коллекцию катафалков умершего гробовщика

Всего в гараже мужчины находилось 38 автомобилей, из которых восемь предназначались для церемонии похорон.

В Великобритании на аукционе выставят коллекцию катафалков умершего владельца похоронного агентства. Как сообщает motor.ru, в гараже мужчины находилось 38 автомобилей, из которых восемь предназначались для церемонии похорон.

Например, в коллекции предприниматели есть несколько спорткаров: Nissan GT-R и два кабриолета Porsche 911. Также он владел «классикой».

Аукцион пройдёт 17 июня. По информации «Известий», коллекцию машин оценили в 150 тысяч фунтов стерлингов, что составляет около 11 млн рублей.

См. также
Текст: Тимофей Шикер.
Фото: motor.ru.

Комментарии

Рекомендуем

Видео

Зачем Пушкин написал «Бородино»: опрос кемеровчан в день рождения поэта

Как кемеровчане знают Пушкина.
Фоторепортажи

Разноцветная радость в небе: кемеровчане запустили тысячу светящихся шаров

В парке «Антошка» встретились более 700 человек, чтобы «зажечь» над городом новые звёзды
Гид

День города-2017 в Кемерове: план мероприятий

Куда сходить 12 июня
Чтиво

«Учимся жить»: как в Кемерове помогают детям из неблагополучных семей

Как прошёл праздник в центре "Маленький принц"

Сегодня в Кемерове

Популярное