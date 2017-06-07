В Великобритании на аукционе выставят коллекцию катафалков умершего гробовщика

Всего в гараже мужчины находилось 38 автомобилей, из которых восемь предназначались для церемонии похорон.

В Великобритании на аукционе выставят коллекцию катафалков умершего владельца похоронного агентства. Как сообщает motor.ru, в гараже мужчины находилось 38 автомобилей, из которых восемь предназначались для церемонии похорон.

Например, в коллекции предприниматели есть несколько спорткаров: Nissan GT-R и два кабриолета Porsche 911. Также он владел «классикой».

Аукцион пройдёт 17 июня. По информации «Известий», коллекцию машин оценили в 150 тысяч фунтов стерлингов, что составляет около 11 млн рублей.