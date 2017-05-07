Новости
Россия и Мир
В Венеции началась борьба с шаурмой

В Венеции началась борьба с шаурмой

Городские власти запретили открывать новые точки уличной продажи.

Борьба с шаурмой началась в Венеции. Городские власти запретили открывать новые точки уличной продажи культового блюда. Также они ограничили количество точек общественного питания, в которых раньше можно было купить кусковую пиццу, сообщает The Guardian.

Данный закон направлен на сохранение культурного наследия города, считают венецианские власти.

«Мы намерены ограничить виды деятельности, которые несовместимы с сохранением культурного наследия Венеции», – приводит слова главы городского департамента туризма Паола Мара издание.

По мнению властей, такие меры сохранят уникальность и идентичность Венеции.

Текст: Екатерина Фоменко.
Фото: Google Images.

Комментарии

Рекомендуем

Цена недели

Сколько стоит билет на самолёт

Сибдепо узнал, когда и с каким перевозчиком дешевле отправиться в отпуск
Новости

В Кузбассе замгубернатора по ЖКХ и дорогам ушёл в отставку

Исполнять обязанности вице-губернатора будет Дмитрий Кудряшов.
Тест

Какие военные фильмы вы больше всего любите

Ваша персональная подборка фильмов ко Дню Победы
Тест

Какой мем подойдёт к вашей аватарке?

Узнайте, что думает о вас доктор Докинз

Сегодня в Кемерове

Популярное