В Венеции началась борьба с шаурмой

Борьба с шаурмой началась в Венеции. Городские власти запретили открывать новые точки уличной продажи культового блюда. Также они ограничили количество точек общественного питания, в которых раньше можно было купить кусковую пиццу, сообщает The Guardian.

Данный закон направлен на сохранение культурного наследия города, считают венецианские власти.

«Мы намерены ограничить виды деятельности, которые несовместимы с сохранением культурного наследия Венеции», – приводит слова главы городского департамента туризма Паола Мара издание.

По мнению властей, такие меры сохранят уникальность и идентичность Венеции.