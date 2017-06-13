В Вологодской области умер осуждённый за убийство журналистки Анны Политковской. По информации федеральных СМИ, Лом-Али Гайтукаев, отбывающий пожизненное наказание в исправительной колонии №5, скончался в больнице.

«Осужденный Лом-Али Гайтукаев умер в областной больнице №10 для осуждённых, он давно страдал тяжелым хроническим заболеванием», — цитирует ТАСС сотрудников пресс-службы вологодского управления ФСИН.

Как уточняет «РИА Новости», у Гайтукаева были проблемы с печенью.

«Со слов родственников мне известно о его смерти, но никаких подробностей я пока не знаю. Он страдал заболеванием печени, но точные причины смерти мне пока неизвестны», — цитирует издание адвоката Гайтукаева Муслима Джамалутдинова.

По информации Life, осуждённый скончался из-за того, что у него отказала печень. Сейчас родственники готовятся забрать тело Гайтукаева.

Обозревателя «Новой газеты» Анну Политковскую застрелили в лифте своего дома на Лесной улице в Москве 7 октября 2006 года. Было возбуждено уголовное дело. В октябре 2011 года Главное следственное управление СК РФ предъявило обвинение в убийстве журналистки Лом-Али Гайтукаеву, Рустаму, Джабраилу и Ибрагиму Махмудовым, а также Сергею Хаджикурбанову. Летом 2014 года злоумышленников осудили. В качестве мотива преступления было названо недовольство неустановленного заказчика «изобличающими публикациями Политковской о нарушении прав человека, хищении государственной собственности и превышении должностными лицами служебных полномочий».

Лом-Али Гайтукаева и Рустама Махмудова приговорили к пожизненному заключению. Еще один организатор преступления Сергей Хаджикурбанов получил 20 лет колонии строгого режима. Следившим за Политковской братьям Джабраилу и Ибрагиму Махмудовым дали 14 и 12 лет соответственно.