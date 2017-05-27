В воскресенье в Кузбассе потеплеет до +28 °С

В воскресенье, 28 мая в Кемеровской области ожидается значительное потепление, сообщает официальный сайт Кемеровского центра по гидрометеологии и мониторингу окружающей среды. Несмотря на то, что в ночь на воскресенье в регионе будет прохладно, от +2 до +7 °С, днём воздух прогреется до +23,+28°С. При этом на территории Кузбасса ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер обещают слабый, от 2 до 7 м/с.

В Кемерове ожидается +2, +6 °С ночью и +25,+27 °С – днём. Осадков и сильного ветра в столице Кузбасса также не ожидается.