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В воскресенье в Кузбассе потеплеет до +28 °С

Синоптики прогнозируют в регионе ясный день, без осадков.

В воскресенье, 28 мая в Кемеровской области ожидается значительное потепление, сообщает официальный сайт Кемеровского центра по гидрометеологии и мониторингу окружающей среды. Несмотря на то, что в  ночь на воскресенье в регионе будет прохладно, от +2 до +7 °С, днём воздух прогреется до +23,+28°С. При этом на территории Кузбасса ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер обещают слабый, от 2 до 7 м/с.

В Кемерове ожидается +2, +6 °С ночью и +25,+27 °С – днём. Осадков и сильного ветра в столице Кузбасса также не ожидается.

Текст: Аркадий Кимеев.
Фото: архив Сибдепо.

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