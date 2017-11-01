В ВТБ Арена Парк состоялся День инвестора группы ВТБ

Банк ВТБ провёл ежегодный День инвестора для акционеров и клиентов группы, частных инвесторов и представителей инвестиционных компаний. На мероприятии собрались 527 участников. День инвестора стал первым масштабным событием в новой гостинице Hyatt Regency Petrovsky Park, являющейся частью комплекса ВТБ Арена Парк.

В рамках Дня инвестора состоялась панельная дискуссия «Секреты успешных инвестиций», на ней своими идеями и инвестиционными стратегиями поделились ведущие аналитики группы ВТБ, представители Московской биржи, а также победители конкурса «Лучший частный инвестор – 2016». В течение всего мероприятия работали консультационные зоны ВТБ, ВТБ24, ВТБ Регистратора, где участники встречи могли получить информацию по продуктам и услугам группы ВТБ, внеочередному Общему собранию акционеров, инвестиционному и брокерскому обслуживанию.

Одной из тем, затронутых на мероприятии, было присоединение ВТБ24 к банку ВТБ, запланированное в рамках стратегии развития группы ВТБ. На Дне инвестора акционеры ВТБ воспользовались терминалами для электронного голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, связанного с присоединением ВТБ24. Голосование продолжится до 9 ноября 2017 года в мобильном приложении «Акционер ВТБ» и на сайте АО ВТБ Регистратор.

День инвестора в Москве проводится ежегодно в рамках программы комплексного взаимодействия банка ВТБ с акционерами и представителями инвестиционного сообщества. К участию в мероприятии приглашаются действующие и потенциальные акционеры банка, клиенты группы ВТБ, частные и профессиональные инвесторы. Подобное мероприятие банк ВТБ планирует провести 11 декабря в Санкт-Петербурге.