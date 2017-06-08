В ВТБ прошло заседание нового состава Консультационного совета акционеров банка

Одной из ключевых тем мероприятия стало предстоящее присоединение к ВТБ банка ВТБ24.

6 июня 2017 года прошло заседание нового состава Консультационного совета акционеров ВТБ (КСА), который был избран в мае. В мероприятии приняли участие президент-председатель правления банка Андрей Костин и первый заместитель президента-председателя правления Василий Титов.

В рамках заседания участники обсудили значимость и порядок работы КСА, новую стратегию ВТБ на ближайшие три года и задачи, которые предстоит решать совету в рамках её реализации. Одной из ключевых тем мероприятия стало предстоящее присоединение к ВТБ банка ВТБ24.

В своём выступлении президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин отметил, что участниками вновь избранного КСА стали люди, имеющие большой опыт работы на банковском и инвестиционном рынках. Их опыт и знания будут способствовать качественному развитию банка и выполнению всех поставленных задач.