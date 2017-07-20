В выходные 30-градусная жара обойдёт Кузбасс стороной

Плохие новости для тех, кто рассчитывал на 30-градусную жару на выходных. Кемеровский гидрометцентр предоставил уточнённый прогноз на последние дни недели. Согласно нему, в регионе потеплеет максимум до +27°С. И без уже надоевших дождей не обойдётся, к сожалению.

В пятницу днём столбик термометра будет колебаться между отметками +21, +26°С, ночью — +10, +15°С. Ветер усилится до 15 метров в секунду. В большинстве районов области пройдут осадки от небольших до умеренных.

На день субботы синоптики прогнозируют от +22 до +27°С. Ночью будет около +13°С. Ожидаются небольшие дожди и грозы. В Кемерове осадки постепенно прекратятся.

В воскресенье дневная температура составит от +22 до +27°С, ночная – от +10 до +15°С. По области пройдут дожди и грозы. В областном центре преимущественно без осадков.

В понедельник и вторник погода существенно не изменится.