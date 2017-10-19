В выходные синоптики прогнозируют в Кузбассе дождь и мокрый снег

Суббота и воскресенье на этой неделе будут пасмурными.

Синоптики Кемеровского гидрометцентра рассказали о прогнозе погоды в выходные. В пятницу в регионе местами будут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Дневная температура будет на уровне +6, +11°С, а в ночь она понизится до 0, +5°С.

В субботу в большинстве районов области также возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. Днём воздух прогреется до +8, +13°С, в ночь же похолодает до -2, +3°С. В воскресенье специалисты тоже прогнозируют осадки. Днём температура будет в пределах +1, +6°С, а ночью – около -5°С. Автомобилистов предупреждают о гололеде.

Предстоящая неделя будет с неустойчивой погодой, резкими перепадами температур и давления. В понедельник и вторник синоптики не ожидают сильных осадков. Со среды они будут преимущественно в виде мокрого снега. Кроме того, в области существенно похолодает.

Ранее Сибдепо сообщал, что синоптики уже подготовили предварительный прогноз погоды на ноябрь в Кузбассе.