Новости
Кузбасс
В выходные в Кузбассе будет жаркая и дождливая погода

В выходные в Кузбассе будет жаркая и дождливая погода

В регионе потеплеет до +34°С.

Ливни, грозы и жара – вот, что ожидает кузбассовцев в конце этой недели и начале следующей. Прогноз дали в Кемеровском гидрометцентре.

В пятницу дневная температура составит от +25 до +30°С, ночная — от +12 до +17°С. Сильные дожди, грозы и ветер с порывами до 17 метров в секунду заставят жителей региона после работы сразу ехать домой.

В субботу днём температура воздуха будет держаться в пределах от +29 до +34°С, ночью – от +12 до +17°С. Осадков не ожидается.

На день воскресенья синоптики прогнозируют от +26 до +31°С, на ночь – от +14 до +19°С. Дожди с грозами вернутся.

В начале следующей недели погода существенно не изменится: будут идти дожди с грозами, жара в области сохранится.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: https://pixabay.com/, https://giphy.com/.

Комментарии

Рекомендуем

Гид

Детализация-2017: что ждёт кемеровчан на фестивале уличного искусства

24 июня в Кемерове пройдёт фестиваль уличного искусства «Детализация»
Цена недели

Сколько в Кемерове стоят прохладительные напитки

Сибдепо сравнил цены на лимонад, холодный кофе и молочный коктейль
Чтиво

«Включайся!»: «МегаФон» представил сибирякам новые тарифы

Сибдепо побывал на презентации тарифов и разобрался, для кого они подойдут
Чтиво

Счастье в километрах: Александр Капер — о забеге из Москвы в Пекин

Российский ультрамарафонец рассказал о счастье, кузбасских дорогах и красоте России

Сегодня в Кемерове

Популярное