В выходные в Кузбассе будет жаркая и дождливая погода

Ливни, грозы и жара – вот, что ожидает кузбассовцев в конце этой недели и начале следующей. Прогноз дали в Кемеровском гидрометцентре.

В пятницу дневная температура составит от +25 до +30°С, ночная — от +12 до +17°С. Сильные дожди, грозы и ветер с порывами до 17 метров в секунду заставят жителей региона после работы сразу ехать домой.

В субботу днём температура воздуха будет держаться в пределах от +29 до +34°С, ночью – от +12 до +17°С. Осадков не ожидается.

На день воскресенья синоптики прогнозируют от +26 до +31°С, на ночь – от +14 до +19°С. Дожди с грозами вернутся.

В начале следующей недели погода существенно не изменится: будут идти дожди с грозами, жара в области сохранится.