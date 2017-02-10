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Кузбасс

В выходные в Кузбассе ожидаются аномальные морозы

ГУ МЧС по Кемеровской области просит жителей региона воздержаться от дальних поездок.

По сведениям пресс-службы ГУ МЧС по Кемеровской области, в дни с 11 по 15 февраля в регионе ожидается аномальная для этого времени года погода. Местами температура понизится до -36 °C. В эти дни не ожидается сильного ветра и снегопадов, на дорогах гололедица и местами – изморозь.

Пресс-служба областного управления МЧС рекомендует кузбассовцам воздержаться от дальних поездок. Если выезда нельзя избежать, то необходимо заранее проверить исправность автомобиля, взять с собой теплые вещи и термос с горячим питьем. Зарядка мобильного телефона должна быть полной. Следует помнить, что сильные морозы облака пара и выхлопных газов автомобилей значительно снижают видимость на дороге.

Время нахождения на открытом воздухе нужно минимизировать, особенно для детей. Силы МЧС в Кузбассе будут нести службу в режиме повышенной готовности. Спасатели и пожарные будут оперативно оказывать помощь водителям в трудной ситуации на дороге, сообщили в ведомстве. Тем, кто окажется в ситуации, угрожающе жизни и здоровью, необходимо сообщать в пожарно-спасательную службу МЧС России по телефону 101.

Текст: Аркадий Кимеев.
Фото: архив Сибдепо.

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