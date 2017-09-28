В выходные в Кузбассе похолодает до -7°С

Синоптики рассказали о погоде в ближайшие выходные в Кузбассе. В ближайшие дни погода в регионе будет прохладной. При этом местами по области будут наблюдаться осадки.

В пятницу, 29 сентября, днём температура воздуха составит +3, +8°С, а ночью – -3, +2°С, при прояснениях до -7°С. Также в большинстве районов области возможны осадки в виде дождя и мокрого снега, рассказали в Кемеровском гидрометцентре.

В субботу и в воскресенье, 1 октября, температура останется в тех же пределах. Местами сохранятся небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. При этом умеренный ветер будет менять направление с западного на юго-западное.