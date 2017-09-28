Новости
В выходные в Кузбассе похолодает до -7°С

В выходные в Кузбассе похолодает до -7°С

Местами по региону будут наблюдаться осадки.

Синоптики рассказали о погоде в ближайшие выходные в Кузбассе. В ближайшие дни погода в регионе будет прохладной. При этом местами по области будут наблюдаться осадки.

Синоптики рассказали о погоде в ближайшие выходные в Кузбассе. В ближайшие дни погода в регионе будет прохладной. При этом местами по области будут наблюдаться осадки. В пятницу, 29 сентября, днём температура воздуха составит +3, +8°С, а ночью – -3, +2°С, при прояснениях до -7°С. Также в большинстве районов области возможны осадки в виде дождя и мокрого снега, рассказали в Кемеровском гидрометцентре. В субботу и в воскресенье, 1 октября, температура останется в тех же пределах. Местами сохранятся небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер будет менять направление с западного на юго-западное и будет умеренным.

В пятницу, 29 сентября, днём температура воздуха составит +3, +8°С, а ночью – -3, +2°С, при прояснениях до -7°С. Также в большинстве районов области возможны осадки в виде дождя и мокрого снега, рассказали в Кемеровском гидрометцентре.

В субботу и в воскресенье, 1 октября, температура останется в тех же пределах. Местами сохранятся небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. При этом умеренный ветер будет менять направление с западного на юго-западное.

Текст: Тимофей Шикер.
Видео: giphy.com.
Фото: pixabay.com.

Комментарии

Рекомендуем

Фоторепортажи

У кого больше? Чемпионат по бодибилдингу в Кемерове

Мышцы и загар - что может быть красивее?
Кинопрокат

«Kingsman: Золотое кольцо» — рецензия на фильм

Дерзко, смешно и цинично. Почти, как оригинал!
Опрос

Идеальная остановка в Кузбассе: какая она?

Голосуйте за "правильную" остановку
Чтиво

Несколько версий гибели кемеровчанина Сергея Соромотина на перевале Дятлова

Что произошло с кемеровчанином на печально известном перевале Дятлова?

Сегодня в Кемерове

Популярное