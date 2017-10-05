В выходные в Кузбассе прогнозируют снег и туманы

Синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни в Кузбассе. В пятницу, 6 октября, дневная температура в регионе будет в пределах +2, +7°С. Ночью же похолодает до 0, -5°С. При этом возможны осадки в виде дождя и мокрого снега, в утренние часы – местами гололедица.

Суббота будет прохладной. Днём температура будет 0, +5°С, а в ночь на воскресенье – -2, -7°С. По области сохранятся небольшие осадки: снег, преимущественно в виде мокрого снега.

«Сейчас в регионе ещё нет снежного покрова. Однако снег мы фиксируем. Например, в ночь с 4-е на 5-е октября он выпал в Тайге и Таштаголе, ночью до этого мокрый снег был в Тисуле», – пояснила Сибдепо пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова.

В воскресенье, 8 октября, будет преимущественно без осадков, утром возможны туманы. Днём воздух прогреется до +3, +8°С, в ночные часы температура понизится до -2, -7°С.