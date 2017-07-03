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В WhatsApp добавили новые функции

В мессенджере появились инструмент для изменения шрифта и опция для поиска эмодзи.

Разработчики WhatsApp добавили в мессенджер две новые функции: инструмент для изменения шрифта и опцию поиска эмодзи.

Как сообщает Life, еще в прошлом году WhatsApp представил жирные, курсивные и зачёркнутые шрифты. Однако тогда многие не узнали о переменах. В версию WhatsApp 2.17.148 встроили настраиваемую панель инструментов, которая позволяет с лёгкостью изменить шрифты.

Опция поиска подходящих эмодзи появилась в WhatsApp Web, а также в мобильной версии приложения. Функция помогает найти нужный эмодзи по запросу.

Обе новые возможности доступны в тестовом режиме. Желающие оценить добавленные функции должны присоединиться к официальному тесту бета-версии в Play Store или ждать появления обновлений.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: https://pixabay.com/

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