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В Японии гроздь винограда ушла с молотка за $11 000

В Японии гроздь винограда ушла с молотка за $11 000

Сорт «Рубиновые римляне» отличается особо сладким вкусом.

Владелец продуктового супермаркета в Японии купил на аукционе гроздь винограда за $11 000. Такамару Кониши заплатил за каждую из 30 ягод очень высокую цену — 360 долларов, передаёт Life.

«Мы выставим эти ягоды в нашем магазине напоказ и будем давать покупателям попробовать их на вкус», — заявил Кониши.

Интересно то, что в Японии поступок Кониши никого не удивляет — жители этой страны не редко тратят баснословные деньги на элитные продукты. Например, в 2016 году несколько дынь продали на аукционе более чем за $12 000.

Текст: Мария Арзамасцева.
Видео: https://www.youtube.com/ (KyodoNews).
Фото: https://www.youtube.com/ (KyodoNews).

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