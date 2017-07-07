В Японии гроздь винограда ушла с молотка за $11 000

Владелец продуктового супермаркета в Японии купил на аукционе гроздь винограда за $11 000. Такамару Кониши заплатил за каждую из 30 ягод очень высокую цену — 360 долларов, передаёт Life.

«Мы выставим эти ягоды в нашем магазине напоказ и будем давать покупателям попробовать их на вкус», — заявил Кониши.

Интересно то, что в Японии поступок Кониши никого не удивляет — жители этой страны не редко тратят баснословные деньги на элитные продукты. Например, в 2016 году несколько дынь продали на аукционе более чем за $12 000.