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В Японии создали гаджет, который позволяет попробовать музыку на вкус

В Японии создали гаджет, позволяющий попробовать музыку на вкус

Автомат делает коктейль на основе музыки, которую слушает человек.

В Японии создали гаджет Squeeze Music, который позволяет попробовать музыку на вкус. Устройство заполнено различными напитками. Аппарат на основе анализа песен, которые слушает пользователь, делает алкогольный или безалкогольный коктейль, определяя в итоге настроение человека, передаёт «ФАН».

«5 Канал» сообщает, что первые эксперименты уже проведены. Пользователям, которые предпочитают джаз, гаджет смешал что-то горькое, а любителям веселой музыки достался сладкий напиток.

По мнению авторов изобретения, Squeeze Music будет популярен на музыкальных фестивалях. Они считают, что на таких мероприятиях найдётся много желающих узнать вкус звучащих песен.

Текст: Тимофей Шикер.
Видео: youtube.com / Straits Times.
Фото: youtube.com / Straits Times.

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