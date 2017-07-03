В Японии создали гаджет, позволяющий попробовать музыку на вкус

Автомат делает коктейль на основе музыки, которую слушает человек.

В Японии создали гаджет Squeeze Music, который позволяет попробовать музыку на вкус. Устройство заполнено различными напитками. Аппарат на основе анализа песен, которые слушает пользователь, делает алкогольный или безалкогольный коктейль, определяя в итоге настроение человека, передаёт «ФАН».

«5 Канал» сообщает, что первые эксперименты уже проведены. Пользователям, которые предпочитают джаз, гаджет смешал что-то горькое, а любителям веселой музыки достался сладкий напиток.

По мнению авторов изобретения, Squeeze Music будет популярен на музыкальных фестивалях. Они считают, что на таких мероприятиях найдётся много желающих узнать вкус звучащих песен.