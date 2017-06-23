В Яшкинском районе в Томи утонула 36-летняя женщина

Днём 22 июня в селе Колмогорово Яшкинского района в Томи утонула 36-летняя женщина. О происшествии Сибдепо сообщили в областном СУ СК РФ.

«Пьяные женщина и её сожитель пришли на берег реки, где продолжили распивать спиртное, — рассказала изданию представитель пресс-службы регионального Следственного комитета Ирина Мазеева. — В какой-то момент жительница региона пошла купаться и утонула во время ныряния. Сожитель погибшей стал звать на помощь. Вместе с местными жителями он вытащил тело женщины из Томи».

По факту несчастного случая правоохранители начали доследственную проверку, по итогам которой будет принято решение о целесообразности возбуждения уголовного дела.