В деревне Леди Фрерэ в ЮАР овца родила «получеловека-полуягненка». Местные жители сильно перепугались, посчитав, что появившийся на свет мертвым ягненок является исчадием ада.

Superstitious villagers living in fear after sheep gives birth to 'half-human half-beast' #NewsGrit https://t.co/AT8FquOzyb — News Grit (@NewsGrit) June 22, 2017

Как сообщает «Вести.ru», прибывшие на место биологи признали, что странный ягненок и вправду имеет черты гуманоида, однако отпрыском овцы и человека он точно не является.

«Вопреки различным слухам, это физически невозможно. Несмотря на то, что у людей и овец схожее количество хромосом, животное не сможет забеременеть от человека», — цитирует издание биологов.

Специалисты поспешили успокоить местных жителей, рассказав им, что родившая овца страдала от лихорадки Рифт-Валли. По этой причине она родила не до конца сформировавшегося ягненка.

Как сообщает «РИА Новости», чтобы убедить жителей, сильно верующих в «колдовство», ветеринары проведут вскрытие и обнародуют его результаты.