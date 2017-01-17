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В Юрге экс-военнослужащего оштрафовали на 200 тысяч рублей за отказ от медосвидетельствования

В Юрге экс-военнослужащего оштрафовали на 200 тысяч рублей за отказ от медосви­детельствования

Решение принял Томский гарнизонный военный суд.

В Юрге бывшего военнослужащего оштрафовали на 200 тысяч рублей за повторный отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Соответствующее решение принял Томский гарнизонный военный суд.

Как сообщает пресс-служба суда, ранее старшина запаса уже привлекался к административной ответственности за отказ выполнить требование сотрудника полиции о прохождении медосвидетельствования. В итоге действия мужчины квалифицировали как преступление, предусмотренное статьей 264.1 УК РФ.

Кузбассовца также лишили водительских прав на три года. Приговор не вступил в законную силу.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Google Images.

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