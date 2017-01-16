В Юрге из-за нарушений правил пожарной безопасности сгорел грузовик

В Юрге сгорел грузовой автомобиль Kia. Сигнал о пожаре на улице 1-я Южная поступил в дежурную часть в 15:50 в субботу, 15 января.

«На момент прибытия первого подразделения пожарных автомобиль Kia горел открытым пламенем. В результате обгорел фургон, полностью выгорела кабина. Предварительная причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых приборов», — рассказали Сибдепо в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области.

К тушению пожара от МЧС России привлекались 6 человека и 2 единицы техники.