Происшествия
Кузбасс

В Юрге из-за нарушений правил пожарной безопасности сгорел грузовик

Пожар произошёл 15 января.

В Юрге сгорел грузовой автомобиль Kia. Сигнал о пожаре на улице 1-я Южная поступил в дежурную часть в 15:50 в субботу, 15 января.

«На момент прибытия первого подразделения пожарных автомобиль Kia горел открытым пламенем. В результате обгорел фургон, полностью выгорела кабина. Предварительная причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых приборов», — рассказали Сибдепо в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области.

К тушению пожара от МЧС России привлекались 6 человека и 2 единицы техники.

Текст: Анна Печенегова.

Комментарии

Рекомендуем

Интервью

Светлана Казина: «Мне хорошо наедине с горами»

Известный фотограф из Республики Алтай рассказывает о том, как переехала из Кузбасса в горы и стала исполнять мечты с помощью любопытства и фотокамеры
Автодепо

Почему затягивается расследование дела о ДТП с Мовшиным

Потерпевшая сторона и московский адвокат Евгений Черноусов в эксклюзивном интервью Сибдепо рассказали о своей позиции относительно расследования
Вопрос времени

Хорошо ли вы знаете улицы Кемерова

Родной город таит много нового!
Цена недели

Сколько стоит сходить в баню в Кемерове

Сибдепо узнал, сколько стоит провести час в общественных кемеровских банях

Сегодня в Кемерове

Популярное