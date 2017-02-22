В Юрге открывается свой «Мир Пива»

В среду, 22 февраля, в Юрге начинает работу первый в городе магазин «Мир Пива». Он находится по адресу улица Строителей, 30. В честь открытия магазин объявил сразу 2 акции для покупателей. Первые 100 покупателей получат от магазина специальные подарки. А любой, кто сделает покупку не менее, чем на 300 рублей, получит полезный приз на свой выбор: для покупателей в большом количестве приготовлены зажигалки, брелоки, открывашки, складные рюкзаки, кошельки на запястье.

Ещё два магазина по продаже разливных напитков под торговой маркой «Мир пива» откроются в Междуреченске – на улице Весенней, 8 и на Коммунистическом проспекте, 18.

Сеть магазинов «Мир Пива» работает в Кузбассе с 1999 года. За 18 лет она охватила 15 городов Кемеровской области, а также столицу соседнего региона – Томск.