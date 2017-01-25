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Кузбасс
В Юрге произошло тройное ДТП, есть пострадавшие

В Юрге произошло тройное ДТП, есть пострадавшие

В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии.

Вечером 25 декабря в Юрге Кемеровской области произошло тройное ДТП. Как сообщил Сибдепо очевидец происшествия, в результате аварии пострадали три человека.

«Авария произошла сегодня вечером. ВАЗ-2109 столкнулся Lada Priora, которая по инерции зацепила «Газель». Пострадало три человека», – пояснил онлайн-журналу кузбассовец.

В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии. На место аварии прибыли сотрудники скорой помощи.

Госавтоинспекция призывает жителей региона к внимательности и осторожности во время движения. Водителей просят соблюдать безопасные скоростной режим, боковой интервал и дистанцию.

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Текст: Тимофей Шикер.
Фото: vk.com / Регион-42 Кемерово.

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