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Кузбасс

В Юргинском районе на трассе перевернулся ВАЗ, пострадали три человека

ДТП произошло на автодороге «Подъезд к городу Томск».

В Юргинском районе на автодороге «Подъезд к городу Томск» произошло ДТП, в котором пострадали три человека.

Как сообщили в ГИБДД Кузбасса, водитель ВАЗ не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и съехал с дороги. Машина перевернулась.

«В результате ДТП травмированы три пассажира автомобиля ВАЗ-2114», — сообщили в областной Госавтоинспекции.

По факту аварии на трассе проводится проверка. Правоохранители восстанавливают полную картину происшествия.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: архив Сибдепо.

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