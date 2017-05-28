В Юргинском районе на трассе перевернулся ВАЗ, пострадали три человека
ДТП произошло на автодороге «Подъезд к городу Томск».
В Юргинском районе на автодороге «Подъезд к городу Томск» произошло ДТП, в котором пострадали три человека.
Как сообщили в ГИБДД Кузбасса, водитель ВАЗ не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и съехал с дороги. Машина перевернулась.
«В результате ДТП травмированы три пассажира автомобиля ВАЗ-2114», — сообщили в областной Госавтоинспекции.
По факту аварии на трассе проводится проверка. Правоохранители восстанавливают полную картину происшествия.
Фото: архив Сибдепо.