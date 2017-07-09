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Кузбасс
В Юргинском районе водитель Nissan насмерть сбил пешехода

В Юргинском районе водитель Nissan насмерть сбил пешехода

Мужчина неожиданно вышел на дорогу из-за стоявшего на обочине авто.

8 июля в Юргинском районе на автодороге «Подъезд к городу Томск» водитель Nissan Almera насмерть сбил пешехода.

По информации областной ГИБДД, мужчина неожиданно вышел на проезжую часть из-за стоявшего на обочине автомобиля.

По сообщению «Правоохранительного портала Кузбасса», жертвой аварии стал 57-летний житель Томска. В момент происшествия пешеход был пьян.

С начала года и по состоянию на 8 июля в Кузбассе зарегистрировали уже 1 229 ДТП. В этих авариях 118 человек погибли, 1 613 пострадали. ГИБДД обращается к водителям с просьбой быть внимательнее на дороге. Автомобилистов призывают соблюдать безопасные скоростной режим, боковой интервал и дистанцию.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: архив Сибдепо.

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