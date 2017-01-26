В ЗАГСе рассказали, какие имена кузбассовцы выбирали для детей в 2016 году

В 2016 году в Кузбассе новоиспечённые родители часто выбирали для своих сыновей и дочерей необычные имена. Например, в регионе растут мальчики Ратибор, Борислав, Ипполит, Святогор, Лучезар, Алмаз, Ларион и Дарий. Чаще всего необычные имена встречаются у девочек. Дочерей родители называют именами со славянским звучанием: Веста, Ликерия, Златояра, Матрона и Аглая. Также в области воспитываются девочки по имени Юна, Милада, Божена и Паулина.

«В нашей области местные жители выбирают очень красивые имена для своих деток. У нас нет новорожденных с именами-названиями, например, овощей, но есть девочка Вишня. Многие родители стараются выбрать для ребёнка редкое имя, но такие имена, как Артём, Дарья, Михаил, Софья и Иван всё равно пользуются популярностью», – рассказали Сибдепо в областном ЗАГСе.

Стоит отметить, что депутаты Госдумы подготовили законопроект, который запретит родителям называть своих детей странными именами. В качестве имён для новорожденных нельзя будет использовать аббревиатуры, цифры и мат, сообщают «Известия».