В законную силу вступили новые правила получения водительских прав в России

Также кто потерял права, смогут заменить их за 15 дней в МФЦ.

С 14 октября в России вступили в силу новые правила получения водительского удостоверения. Теперь, чтобы получить право на управление авто и мототранспортом, кандидатам в водители нужно будет пройти верификацию своего свидетельства об обучении в автошколе, о прохождении медицинских осмотров.

Также изменилась и проверка навыков вождения. Желающие получить право на управление мотоциклом должны будут показать инструкторам своё умение выполнять скоростное маневрирование, а «опрокидывание» транспорта в экзамене теперь запрещается, сообщает «КоммерсантЪ».

Будущим автомобилистам теперь предстоит с первого раза выполнить упражнение «заезд в бокс» при движении задним ходом без повторного включения задней передачи. До этого число попыток на выполнение данного упражнения не было регламентировано.

Согласно новым правилам, теперь запрещается заезжать колесом и всеми выступающими частями машины (например, зеркалами) за линию, обозначающую границу упражнения.

В регламенте также изменились правила оформления документов. Теперь если россияне потеряли права, они смогут восстановить документ за 15 дней в МФЦ. Также появилась возможность оформить международные удостоверения через многофункциональные центры.