В зимний сезон абоненты Tele2 активно пользовались Интернетом в Шерегеше
В компании проанализировали активность клиентов в Сети с октября по март.
Tele2 рассказала об активности своих абонентов в Шерегеше. В компании проанализировали, как часто клиенты пользовались Интернетом на горнолыжном курорте в период с октября 2016 года по март 2017-го.
«С началом зимнего сезона интернет-трафик вырос в 3,5 раза по сравнению со внесезонными периодами», — рассказали в Tele2.
Пик передачи данных в указанный период пришёлся на март. В первый месяц весны абоненты использовали 3,9 Тб интернет-трафика – в 4 раза больше, чем в любой летний месяц. Всего в минувший зимний сезон абоненты Tele2 на горнолыжных склонах приняли и передали почти 15 Тб данных.
«В Кемеровской области средняя скорость передачи данных выросла за год на 28%. Это отличный показатель на фоне роста более чем втрое среднесуточного трафика. Мы планомерно развиваем сеть в регионе, повышая её надежность и расширяя территорию покрытия, и уделяем особое внимание курортным и туристическим зонам. Новое телекоммуникационное оборудование и инновационные технические решения позволяют Tele2 предоставлять нашим абонентам достойное качество связи и высокую скорость мобильного интернета», — сообщил технический директор филиала Tele2 в Кемеровской области Илья Рыбальченко.