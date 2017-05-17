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В зимний сезон абоненты Tele2 активно пользовались Интернетом в Шерегеше

В компании проанализировали активность клиентов в Сети с октября по март.

Tele2 рассказала об активности своих абонентов в Шерегеше. В компании проанализировали, как часто клиенты пользовались Интернетом на горнолыжном курорте в период с октября 2016 года по март 2017-го.

«С началом зимнего сезона интернет-трафик вырос в 3,5 раза по сравнению со внесезонными периодами», — рассказали в Tele2.

Пик передачи данных в указанный период пришёлся на март. В первый месяц весны абоненты использовали 3,9 Тб интернет-трафика – в 4 раза больше, чем в любой летний месяц. Всего в минувший зимний сезон абоненты Tele2 на горнолыжных склонах приняли и передали почти 15 Тб данных.

«В Кемеровской области средняя скорость передачи данных выросла за год на 28%. Это отличный показатель на фоне роста более чем втрое среднесуточного трафика. Мы планомерно развиваем сеть в регионе, повышая её надежность и расширяя территорию покрытия, и уделяем особое внимание курортным и туристическим зонам. Новое телекоммуникационное оборудование и инновационные технические решения позволяют Tele2 предоставлять нашим абонентам достойное качество связи и высокую скорость мобильного интернета», — сообщил технический директор филиала Tele2 в Кемеровской области Илья Рыбальченко.

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Фото: Tele2.

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