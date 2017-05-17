В зимний сезон абоненты Tele2 активно пользовались Интернетом в Шерегеше

В компании проанализировали активность клиентов в Сети с октября по март.

Tele2 рассказала об активности своих абонентов в Шерегеше. В компании проанализировали, как часто клиенты пользовались Интернетом на горнолыжном курорте в период с октября 2016 года по март 2017-го.

«С началом зимнего сезона интернет-трафик вырос в 3,5 раза по сравнению со внесезонными периодами», — рассказали в Tele2.

Пик передачи данных в указанный период пришёлся на март. В первый месяц весны абоненты использовали 3,9 Тб интернет-трафика – в 4 раза больше, чем в любой летний месяц. Всего в минувший зимний сезон абоненты Tele2 на горнолыжных склонах приняли и передали почти 15 Тб данных.