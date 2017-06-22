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Валерий Цой: «Тулеев в курсе всех дел»

Валерий Цой: «Тулеев в курсе всех дел»

Аман Тулеев находится в отпуске 30 дней.

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев находится в отпуске 30 дней. Как рассказал на пресс-конференции журналистам заместитель губернатора по вопросам здравоохранения Валерий Цой, глава региона осведомлён о том, что происходит в Кузбассе.

«Тулеев в курсе всех дел», – сказал Валерий Цой.

По словам и. о. начальника управления по взаимодействию со СМИ кузбасской администрации Алексея Доронгова, все документы подписывает и.о. губернатора Владимир Чернов.

«Губернатор рвётся в бой. По закону он имеет право на 45 дней отпуска. Сейчас он находится в отпуске 30 дней. Он имеет на это право, это его личная жизнь», – отметил Алексей Доронгов.

Ранее на пресс-конференции, которую поручил провести Аман Тулеев, стало известно в настоящее время он проходит реабилитацию в городской клинической больнице №3 им. М.А.Подгорбунского в Кемерове.

Напомним, глава региона ушёл в отпуск 22 мая. И.о. был назначен Владимир Чернов. Позднее неоднократно появлялась информация о продлении отпуска губернатора.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: пресс-служба АКО.

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