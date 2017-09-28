Васильева раскритиковала платные школьные допзанятия по основным предметам

Глава Министерства образования и науки Ольга Васильева раскритиковала платные дополнительные занятия в общеобразовательных школах по русскому языку и математике. Министр считает это преступлением, с которым нужно бороться. По её словам, школы не должны предоставлять платных услуг по изучению основных предметов.

«Недавно я видела договор одной из школ Московской области, где ученикам шестого класса вменяется дополнительное платное занятие по часу по русскому языку и математике. Это преступление. И с этим надо бороться», — цитируют «Известия» заявления Ольги Васильевой.

Васильева также напомнила, что любая школа имеет право проводить определённое число внеурочных занятий для учащихся. Однако они должны быть бесплатными. Руководство школ должно самостоятельно решить, какие предметы школьникам нужно изучать дополнительно после основных уроков.