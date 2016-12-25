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Вблизи Сочи нашли первые тела погибших в авиакатастрофе Ту-154

В настоящее время поиски погибших продолжаются.

В чёрном море рядом с Сочи нашли тела пятерых пассажиров, потерпевшего крушение самолёта Ту-154 над Чёрным морем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источника в экстренных службах Краснодарского края.

Известно, что на борту самолёта находилась глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, больше известная как Доктор Лиза. Она везла в Сирию медикаменты для военных. Гибель Глинки подтвердил её муж.

Как сообщает Life.ru со ссылкой на Минздрав РФ, в результате авиакатастрофы никому не удалось выжить.

Ранее Сибдепо сообщал о крушении пассажирского лайнера Ту-154, который пропал с радаров через несколько минут после взлёта из Сочи. Министерство обороны России подтвердило, что их самолёт потерпел крушение, и опубликовало список пассажиров, находившихся на борту судна.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: Google Images.

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