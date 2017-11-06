«Вечеринка 100» в лицах

5 ноября в Кемерове на Бульваре строителей состоялась «Вечеринка 100» - праздник, посвящённый грядущему 100-летию столицы Кузбасса. Праздник проводили, естественно, на обновлённой аллее Бульвара, о её открытии мы вам уже рассказывали.



Для гостей праздника выступали городские кавер-группы, проводились конкурсы и раздавались призы. Фотограф Сибдепо Никита Анульев подышал предзимним воздухом вместе с кемеровчанами и подготовил подробный отчёт о «Вечеринке 100». А потом успел переместиться в центр города, на праздничный салют в честь Дня народного единства.

