Вечером 11 июля в Прокопьевске горел автомобиль Mercedes-Benz

Накануне вечером в 20:04 в Прокопьевске на пульт диспетчера МЧС поступил сигнал о возгорании автомобиля марки Mercedes-Benz E-class 2000 года выпуска. ЧП произошло на улице Гагарина, 23. По указанному адресу незамедлительно отправилось одно подразделение МЧС, которое прибыло на место в 20:09.

«На момент прибытия подразделения, признаков пожара в автомобиле уже не было. Пламя сумели потушить очевидцы до прибытия спасателей. В результате пожара выгорел моторный отсек машины», — рассказали Сибдепо в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Кемеровской области.

По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность электрооборудования в автомобиле. В результате ЧП никто не пострадал.