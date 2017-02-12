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Ведущая доминиканская газета перепутала актёра Алека Болдуина с Дональдом Трампом

Ведущая доминиканская газета перепутала актёра Алека Болдуина с Дональдом Трампом

Фото актёра разместили на одной полосе с изображением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Ведущая доминиканская газета El National опубликовала фото актёра Алека Болдуина на одной полосе с изображением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Позже издание призналось, что перепутала пародиста с президентом США Дональдом Трампом.

«El National приносит извинения читателям и всем, кого задела данная публикация», – цитирует ТАСС официальное извинение представителей газеты.

Ведущая доминиканская газета перепутала актёра Алека Болдуина с Дональдом Трампом

По информации «Ленты.Ру», фото Болдуина в образе Трампа было взято из шоу телеканала NBC Saturday Night Live. Это изображение разместили в материале, который посвящён высказываниям американского лидера о строительстве израильских поселений в Палестине и палестинско-израильском мирном процессе.

Дональд Трамп
Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Google Images, elnacional.com.do.

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