Велопробег с участием 1500 человек в Новокузнецке сняли с квадрокоптера
Участники мероприятия проехали по центральным улицам южной столицы Кузбасса около 24 километров.
17 июня в Новокузнецке прошёл ежегодный велопробег «ВелоБум». В мероприятии приняли участие более 1500 человек. Как пишет «Новокузнецк.ру», велосипедисты проехали по центральным улицам южной столицы Кузбасса около 24 километров.
«Всё нормально. Конечно, были небольшие падения. Без этого никак, но, к счастью, все живы, здоровы. Несмотря на жару у всех отличное настроение», – рассказал изданию организатор пробега «ВелоБум – 2017».
Отмечается, что в этом году самым возрастным участником велопробега стал 73-летний мужчина.
Ролик мероприятия, который сняли с квадрокоптера, уже появился в Сети.
Видео: vk.com / Andrew Smirnof.
Фото: http://novokuznetsk.ru/