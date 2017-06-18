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Велопробег с участием 1500 человек в Новокузнецке сняли с квадрокоптера

Велопробег с участием 1500 человек в Новокузнецке сняли с квадрокоптера

Участники мероприятия проехали по центральным улицам южной столицы Кузбасса около 24 километров.

17 июня в Новокузнецке прошёл ежегодный велопробег «ВелоБум». В мероприятии приняли участие более 1500 человек. Как пишет «Новокузнецк.ру», велосипедисты проехали по центральным улицам южной столицы Кузбасса около 24 километров.

«Всё нормально. Конечно, были небольшие падения. Без этого никак, но, к счастью, все живы, здоровы. Несмотря на жару у всех отличное настроение», – рассказал изданию организатор пробега «ВелоБум – 2017».

Отмечается, что в этом году самым возрастным участником велопробега стал 73-летний мужчина.

Ролик мероприятия, который сняли с квадрокоптера, уже появился в Сети.

Текст: Тимофей Шикер.
Видео: vk.com / Andrew Smirnof.
Фото: http://novokuznetsk.ru/

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