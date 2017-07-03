Кемерово vs Красноярск: Верховный суд решит, где будут рассматривать дело о ДТП с Мовшиным

В Кемеровском районном суде прошло заседание по делу о резонансной аварии.

3 июля в Кемеровском районном суде прошло заседание по делу о ДТП с участием бывшего главы ГИБДД Кузбасса Юрия Мовшина.

«Сегодня суд принял решение о направлении уголовного дела для решения вопроса об изменении подсудности в Верховный Суд Российской Федерации», – сообщили Сибдепо в пресс-службе областной прокуратуры.

Как рассказал Сибдепо защитник потерпевших, известный московский адвокат, кандидат юридических наук, полковник милиции в отставке Евгений Черноусов, он полностью поддерживает решение своих подзащитных о переносе рассмотрения дела в Красноярск.

Он пояснил, что семь из десяти потерпевших, проживающих в Красноярском крае, хотят присутствовать на каждом судебном заседании. Однако по ряду причин, в числе которых преклонный возраст, неважное состояния здоровья, финансовые затруднения, они не могут каждый раз приезжать в Кемерово.

«Мне от потерпевших также стало известно, что дочь обвиняемого работает федеральным судьёй одного из районных судов Кемерова, что по мнению потерпевших и моему мнению, может отразиться на объективности рассмотрения этого уголовного дела в случае рассмотрения его в Кемеровском районном суде», – отметил Евгений Черноусов.

Напомним, 15 июня 2017 года стало известно, что уголовное дело о резонансной аварии ушло в суд. Юрию Мовшину предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Резонансное ДТП в Кемеровском районе, в результате которого погибли четыре человека, произошло 23 апреля 2016 года. В середине апреля правоохранители окончили предварительное следствие по делу об этом происшествии