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Видео: экс-премьера Великобритании раскритиковали за покупку носков без очереди

Видео: экс-премьера Великобритании раскритиковали за покупку носков без очереди

Дэвида Кэмерона заметили в одном из магазинов Лондона.

Экс-премьера Великобритании Дэвида Кэмерона раскритиковали за покупку носков без очереди. Политика заметила одна из посетительниц магазина JD Sports. Бывшего премьер-министра с двумя телохранителями она сняла на видео, которое впоследствии появилось в Сети.

«Не знаю, зачем ему так срочно понадобились носки, но, по всей видимости, они ему были сильно нужны. Не понимаю, почему к нему должны относиться по-особому, когда он больше не премьер», – цитирует автора ролика RT.

В магазине политик явно чувствовал себя «не в своей тарелке». Поступок Кэмерона вызвал бурную реакцию в соцсетях, передаёт РИА Новости.

Текст: Тимофей Шикер.
Видео: youtube.com / newsence.
Фото: Kremlin.ru.

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