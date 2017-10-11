Видео: гонщик управлял суперкаром Nissan при помощи геймпада от PS4
Свой лучший круг Дженн Марденборо прошёл со средней скоростью в 122 км/ч.
Гонщик Nissan Дженн Марденборо управлял суперкаром GT-R/C при помощи геймпада от приставки PlayStation 4. Видео необычного заезда на гоночной трассе Сильверстоун опубликовали на официальном Youtube-канале британского подразделения компании.
По данным «Лайфа», инженеры переделали автомобиль так, чтобы он полностью соответствовал требуемым для дистанционного управления параметрам. Во время гонки Марденборо находился на вертолёте и в режиме реального времени контролировал движение автомобиля.
«Связь с автомобилем была лучше, чем я ожидал», – отметил гонщик.
Свой лучший круг Марденборо завершил с результатом 1:17.47. Он проехал его со средней скоростью в 122 км/ч.
Видео: youtube.com / NissanUK.
Фото: youtube.com / NissanUK.