Видео: гонщик управлял суперкаром Nissan при помощи геймпада от PS4

Свой лучший круг Дженн Марденборо прошёл со средней скоростью в 122 км/ч.

Гонщик Nissan Дженн Марденборо управлял суперкаром GT-R/C при помощи геймпада от приставки PlayStation 4. Видео необычного заезда на гоночной трассе Сильверстоун опубликовали на официальном Youtube-канале британского подразделения компании.

По данным «Лайфа», инженеры переделали автомобиль так, чтобы он полностью соответствовал требуемым для дистанционного управления параметрам. Во время гонки Марденборо находился на вертолёте и в режиме реального времени контролировал движение автомобиля.

«Связь с автомобилем была лучше, чем я ожидал», – отметил гонщик.

Свой лучший круг Марденборо завершил с результатом 1:17.47. Он проехал его со средней скоростью в 122 км/ч.