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Видео: как кемеровчане прыгали с Бирюлёвского моста

Видео: как кемеровчане прыгали с Бирюлёвского моста

За день участники совершают до 200 прыжков.

4 июня кемеровчане и другие жители региона прыгали с Бирюлёвского моста. Это сооружение расположено в Гурьевском районе области, а его высота достигает 54 м. Своими эмоциями кузбассовцы поделились в соцсетях, опубликовав многочисленные фото и видео с прошедшего мероприятия.

«Я прыгала 4 июня. Было человек 20, примерно. Точно я не считала», – рассказала Сибдепо кемеровчанка Виолетта Бирюкова.

1..2..3…жива 😄

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В прыжках приняла участие ещё одна жительница Кемерова – Анастасия Яканина. По её словам, «самый страшный и, одновременно, сладкий момент – когда ты прыгаешь в пропасть и теряешь связь с миром на 1,5-2 секунды».

«3 июня, по словам организаторов, было сделано около 200 прыжков. Могу сказать главное: говорить, думать, как ты хочешь прыгнуть, сидя дома и смотря видео – это одно. Но когда ты стоишь на тонкой досточке, и внизу под тобой пропасть высотой в 18 этажей, это совсем другое. Потом, уже не на мосту, но ещё не на земле, ощущаешь облегчение, смешанное с чистым удовольствие и всё осознаешь», – сказала онлайн-журналу Анастасия Яканина.

Собеседница издания добавила, что 4 июня прыгали в основном кемеровчане.

Как отметил ещё один кемеровчанин Дмитрий Ветлугаев, в прыжках также участвовали жители Барнаула, Новосибирска и Новокузнецка.

«Высота моста – 50 м. 2-3 секунды свободного падения и много эмоций! Из всей компании только я прыгал не первый раз. Но всё равно все прыгнули, хоть и боялись. Вёе прошло очень ярко, и остались только крутые впечатления», – рассказал Дмитрий Ветлугаев.

См. также
Текст: Тимофей Шикер.
Видео: youtube.com / Анастасия Яканина, instagram.com.
Фото: youtube.com / Анастасия Яканина, Денис Ветлугаев.

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