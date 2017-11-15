Видео: как суровые буряты снимают безумную рекламу унтов

В Бурятии снимают безумную рекламу унтов. Ролики в Интернете начинают набирать популярность. Главные герои видео уверенно заявляют, что именно эта дизайнерская обувь может дать истинную свободу: со всеми можно разговаривать на равных, окружающие будут в восторге от каждого действия и даже местные авторитеты будут вас уважать.

Как сообщает «Медуза», первый ролик про чудо-унты вышел ещё весной 2017 года. Главный герой видео воспевает обувь и в стихах рассказывает, как они могут заменить всё на свете и подарить безграничную радость.