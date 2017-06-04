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Кузбасс
Видео: кузбассовец покормил с руки медведя, который подошёл к его авто

Видео: кузбассовец шаурмой покормил с руки медведя, который подошёл к его авто

Случай произошёл на берегу Беловского водохранилища.

Кузбассовец Роман Черакаев покормил с руки медведя, который подошёл к его авто. Как сообщил житель пгт Инской в своём аккаунте Instagram, видео с животным он снял на берегу Беловского водохранилища.

На кадрах ролика запечатлено, что сначала косолапый ходил перед машиной кузбассовца, который снимал происходящее. Его даже не спугнули включенные фары машины. Позже Роман Черакаев «угостил» медведя шаурмой и шоколадом.

На момент публикации материала ролик посмотрели более 8500 человек.

Текст: Тимофей Шикер.
Видео: vk.com / Роман Черакаев.
Фото: Google Images.

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