Видео: кузбассовец шаурмой покормил с руки медведя, который подошёл к его авто

Кузбассовец Роман Черакаев покормил с руки медведя, который подошёл к его авто. Как сообщил житель пгт Инской в своём аккаунте Instagram, видео с животным он снял на берегу Беловского водохранилища.

На кадрах ролика запечатлено, что сначала косолапый ходил перед машиной кузбассовца, который снимал происходящее. Его даже не спугнули включенные фары машины. Позже Роман Черакаев «угостил» медведя шаурмой и шоколадом.

На момент публикации материала ролик посмотрели более 8500 человек.