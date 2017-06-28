Видео: мяукающие гепарды удивили туристов
Судя по кадрам, хищники подошли к машине путешественников во время сафари.
Мяукающие гепарды удивили туристов и пользователей Интернета. Ролик с хищниками появился в Twitter-аккаунте Hoewever четыре дня назад. Он набрал уже более 77 тысяч лайков и 50 тысяч ретвитов, передаёт Lenta.ru.
Судя по видео, гепарды подошли к машине туристов во время сафари и стали выразительно мяукать.
«Я не знал, что гепарды мяукают. Я всегда думал, что они урчат, вся моя жизнь была ложью», — написал автор ролика.
В комментариях под роликом удивлённые пользователи поддержали автора, заявив, что даже не догадывались о такой способности хищника.
Видео: https://www.youtube.com/ (Dibodiib 2706).
Фото: https://pixabay.com/