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Видео: мяукающие гепарды удивили туристов

Судя по кадрам, хищники подошли к машине путешественников во время сафари.

Мяукающие гепарды удивили туристов и пользователей Интернета. Ролик с хищниками появился в Twitter-аккаунте Hoewever четыре дня назад. Он набрал уже более 77 тысяч лайков и 50 тысяч ретвитов, передаёт Lenta.ru.

Судя по видео, гепарды подошли к машине туристов во время сафари и стали выразительно мяукать.

«Я не знал, что гепарды мяукают. Я всегда думал, что они урчат, вся моя жизнь была ложью», —  написал автор ролика.

В комментариях под роликом удивлённые пользователи поддержали автора, заявив, что даже не догадывались о такой способности хищника.

Текст: Мария Арзамасцева.
Видео: https://www.youtube.com/ (Dibodiib 2706).
Фото: https://pixabay.com/

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