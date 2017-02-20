Видео: на Камчатке погибла женщина, которую 2 км тащил автобус

Женщина выпала из салона, при этом её ногу зажало закрывшейся дверью.

В Петропавловске-Камчатском пассажирский автобус около двух километров тащил за собой женщину. Пострадавшую госпитализировали, а через несколько дней она умерла в больнице. Сам инцидент произошёл 14 февраля. Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка.

«Водитель пассажирского автобуса начал движение с открытой дверью во время посадки-высадки пассажиров на автобусной остановке, в результате чего из салона на проезжую часть выпала 52-летняя женщина. При этом её ногу зажало закрывшейся в тот момент дверью. Женщина была госпитализирована и скончалась в больнице 17 февраля», – рассказала ТАСС сотрудник пресс-службы управления МВД России по Камчатскому краю Алла Иванова.

Полицейские установили, что автобусом управлял местный житель 1959 года рождения. При этом у него имеется большой опыт работы в сфере пассажирских перевозок.

Материалы доследственной проверки вскоре передадут в краевой Следком. Там решат, будет ли по данному факту возбуждено уголовное дело или нет.