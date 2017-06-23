Видео: ночью в Центральном районе Кемерова из-за поджога горели три автомобиля

Ночью 23 июня в Кемерове на Ленина горели три автомобиля. Как рассказали Сибдепо в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области, в результате огонь повредил Skoda Octavia, Toyota Camry ZX и «Оку».

«В результате пожара у Skoda выгорела часть салона и багажника, у Toyota обгорели задняя часть машины, а также лакокрасочное покрытие, а у ВАЗ-1111 – задний бампер и правый стоп-сигнал», – пояснил собеседник издания.

По предварительным данным, причиной автопожара стал поджог.

К ликвидации возгорания от МЧС России привлекались 4 человека и одна единица техники.