Видео: новокузнечане душевно станцевали под «Владимирский централ»

В Новокузнецке коллектив BEONEDANCE станцевал под песню Михаила Круга «Владимирский централ». Клип опубликовали на YouTube. На кадрах ролика запечатлено, что танцоры одеты в гоп-стиле.

«В съёмках приняли участие 19 человек. Хореографом-постановщиком была я. Клип снимали 19 мая в Парке Гагарина, на аллее. Идея станцевать под шансон пришла не внезапно. Всё началось с моих родителей, которое долгое время слушали шансон и привили уважение к этому жанру. Ставила танец для своих родных, некоторые движения взяты из танца моего папы. Поэтому и получилось так душевно», – рассказала Сибдепо автор идеи Яна Бабоян.

За неделю видео уже посмотрели более 9500 человек. По словам Яны Бабоян, в основе танца был «реггетоновский кач».